(ANSA) – ROMA, 16 SET – Una spettacolare acrobazia, sulla scia di tante perle che ha regalato ai tifosi di tutto il mondo. Non poteva essere diverso il gol numero 500 in carriera di Zlatan Ibrahimovic, che la scorsa notte ha regalato al pubblico di Toronto il privilegio di assistere a un nuovo capitolo della propria saga di bomber tanto straordinario quanto vanitoso. Con la maglia dei Los Angeles Galaxy, lo svedese continua a mitragliare le reti avversarie ma, nonostante la sconfitta subita in Canada (5-3), l’ultima prodezza non gli ha impedito di autocelebrarsi sui social. ‘Il dio del gol’, è la scritta comparsa su twitter sotto una sua immagine che lo ritrae come Thor, mentre poco più tardi ha pubblicato un video con figurine animate con una carrellata dei più bei gol segnati in tutte le squadre nelle quali ha giocato: Malmoe, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Paris SG, Manchester United, LA Galaxy e Svezia).