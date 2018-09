(ansa) – GALLIPOLI (LECCE), 17 SETT – Rifornivano droga, soprattutto cocaina, alla città di Gallipoli e sul litorale gallipolino: per questa ragione 11 persone vengono arrestate dai carabinieri impegnati, dalle prime ore di questa mattina, in una operazione antidroga. I carabinieri del comando provinciale di Lecce, in particolare, stanno eseguendo 11 ordinanze di custodia cautelare richieste dalla Dda di Lecce nei confronti di altrettante persone, sei di nazionalità albanese e 5 italiani, che, a vario titolo, rispondono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti. Accertate migliaia di cessioni di droga. Tra le persone raggiunte dall’ordinanza, anche un pregiudicato ritenuto elemento di spicco della Sacra Corona Unita, nella sua articolazione territoriale operante a Racale e comuni limitrofi.