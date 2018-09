(ANSA) – ROMA, 17 SET – Il Parma ha vinto in casa dell’Inter perchè “siamo entrati in campo non precludendoci la possibilità di portare a casa un risultato”. Così il tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa ai microfoni di Radio anch’io sport. “Poi -ha aggiunto l’allenatore- è chiaro che ci sono pure episodi che aiutano. Ma fondamentalmente per la voglia con cui i miei ragazzi sono scesi in campo, alla fine sono stati premiati. A volte pare che le cose siano già scritte, Dimarco è entrato al posto di Gobbi che si è fatto male e ha risolto la partita. Questa vittoria è un premio per la mia squadra che finora aveva raccolto di quel che meritava”. (ANSA).