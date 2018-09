(ANSA) – ROMA, 17 SET – “Una nuova panchina ? non lo so, aspetto, per ora mi godo le vacanze e sto con la mia famiglia, sono molto tranquillo”: così Vincenzo Montella ai microfoni del programma Radio anch’io sport. Reduce da un’esperienza non fortunata alla guida del Siviglia dopo aver lasciato il Milan, l’aeroplanino aspetta la sua nuova occasione. “Non ho problemi a tornare all’estero o ad andare in un club italiano. L’anno scorso con il Siviglia ci siamo presi delle soddisfazioni, poi è finita male, ma io all’estero ci tornerei”. (ANSA).