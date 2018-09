(ANSA) – ROMA, 17 SET – “Non so se si può dire che la var abbia cambiato il calcio, di sicuro i difensori sanno che non possono giocare sporco perchè vengono visti”: così Vincenzo Montella ai microfoni di Radio anch’io sport rispondendo alla richiesta di un commento sul fatto che nel campionato di Serie A si stanno dando pochissimi rigori. “Non so giudicare le statistiche per ora, probabilmente il campione ancora non è definitivo” ha aggiunto l’ex tecnico di Siviglia, Milan e Fiorentina ma “i difensori stanno più attenti e le difese oggi coprono meglio”. Quanto all’introduzione della var in Champions, che sta incontrando molte resistenze, Montella ribadisce: “la var può migliorare, ma è fondamentale sia sui fuorigioco e sui falli chiarissimi, sia sul gol-non-gol”. (ANSA).