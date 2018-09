(ANSA) – BRUXELLES, 17 SET – “Siamo tutti preoccupati”: così il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, commentando in una dichiarazione all’ANSA la situazione politica in Italia e l’affermazione della Lega di Matteo Salvini. “Sono stato molte volte in Italia e sono sempre rimasto impressionato di quanto questo grande ed importante Paese europeo sia onestamente pro-Ue”, ha sottolineato Sefcovic. “Per noi – ha insistito – è davvero una situazione nuova. Dobbiamo assicurarci che in futuro l’Italia torni a essere di nuovo il grande Paese del G7 fortemente pro-Ue”.