(ANSA) – ROMA, 17 SET – “La sora Maria era la Roma e sono molto deluso perché mi aspettavo la piazza piena e invece qui ci sono i tifosi per caso. Sono molto arrabbiato coi tifosi romanisti, dovevano stare qua per rispetto ai Sensi che gli hanno dato uno scudetto”. Questo lo sfogo del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all’ingresso nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura al Verano per prendere parte ai funerali di Maria Sensi, moglie dell’ex presidente della Roma, Franco. All’interno della chiesa sono presenti tra gli altri i dirigenti giallorossi Baldissoni, Gandini, Monchi, Conti e Totti, il tecnico Di Francesco e il capitano della squadra, De Rossi. Non sono voluti mancare poi Zeman e Ranieri, e l’ex presidente della Figc, Abete.