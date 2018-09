(ANSA) – ROMA, 17 SET – “Spero che il governo non commetta l’errore di privarsi di Giovanni Toti per la ricostruzione a Genova”. Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni alla presentazione di Atreju. “Non nominarlo commissario sarebbe una scelta sbagliata.Toti è la personalità perfetta per quel ruolo”, ha concluso.