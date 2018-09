(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 17 SET – La solidarietà è una via “irrinunciabile” per affrontare la questione delle migrazioni. Lo sottolineano i vescovi europei nel documento conclusivo della loro assemblea che si è tenuta a Poznan (Polonia). “Noi non siamo degli esperti di geopolitica – rilevano i vescovi del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee -, ma, come Pastori, siamo sul campo delle nostre comunità in ogni circostanza. Rileviamo la grande complessità del fenomeno, ma ribadiamo, insieme al Santo Padre Francesco, che la solidarietà è la strada maestra irrinunciabile per l’affronto dei problemi nazionali, internazionali e mondiali. Essa è fatta di accoglienza e di integrazione. La cultura individualista, che sembra prevalere come ‘pensiero unico’, porta ad una visione economicista dove la solidarietà non ha casa, i più deboli sono sentiti un peso, e gli immigrati vengono percepiti come stranieri”.