(ANSA) – ROMA, 17 SET – Oltre 100 persone sono morte a causa delle inondazioni in Nigeria, causate dall’esondazione dei fiumi Niger e Benue in seguito alle forti piogge. Lo riporta la BBC citando autorità locali. Una serie di inondazioni in tutto il paese da due settimane hanno colpito il paese, soprattutto nelle zone rurali più vulnerabili ed il governo sta invitando i residenti lungo i corsi d’acqua a trasferirsi in posti sicuri. Migliaia di persone sono state sfollate e vaste aree agricole sono state distrutte.