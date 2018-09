(ANSAmed) – TUNISI, 17 SET – La cancelliere tedesca Angela Merkel è attesa oggi ad Algeri per una visita ufficiale su invito del presidente Abdelaziz Bouteflika. Oltre a Bouteflika, la Merkel vedrà il premier Ahmed Ouyahia, con cui terrà anche una conferenza stampa congiunta. Al centro degli incontri lo sviluppo delle relazioni bilaterali, con un’attenzione speciale alla questione relativa alla gestione dei flussi migratori. In occasione della visita della Merkel si terrà il Forum economico Algeria-Germania organizzato dalla Camera di commercio arabo-tedesca prevista dal 16 al 19 settembre. Sono circa 200 le aziende tedesche attive in diversi settori in Algeria. Nel 2017, la Germania ha importato dall’Algeria 3,2 miliardi di dollari di beni, risultando il quarto paese importatore.