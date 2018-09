(ANSA) – PARIGI, 17 SET – Aria di tempesta sul comune di Parigi. Dopo le dimissioni a sorpresa del suo braccio destro, Bruno Juillard, la sindaca della capitale, Anne Hidalgo, ha detto di aver “preso atto” della decisione e di aver nominato al suo posto l’assessore al bilancio, Emmanuel Grégoire. “Ha tutte le qualità per assumere questa importante responsabilità”, scrive su Twitter la sindaca socialista, ringraziando Julliard “per il lavoro svolto in questi quattro anni insieme”. L’ex fedelissimo ha deciso di gettare la spugna, evocando “profondi disaccordi” sui metodi e le scelte della sindaca e ha denunciato la sua “incostanza”. “Spero che la mia uscita permetterà un soprassalto”, ha dichiarato. Dopo il disastro legato al rinnovo del parco Velib’, il fallimento del car-sharing Autolib’, la battaglia sulla pedonalizzazione dei lungosenna, le dimissioni di Juillard sono un altro duro colpo per la prima cittadina di Parigi, anche in vista delle comunali del 2020.