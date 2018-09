(ANSA) – MONTEPRANDONE (ASCOLI PICENO), 17 SET – Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato la madre mentre dormiva. La donna è stata portata al pronto soccorso dove le sono stati applicati i punti di sutura per le ferite ad un braccio, con una prognosi di otto giorni. Il fatto, su cui indagano i carabinieri, è accaduto la scorsa notte a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno. Non è chiaro il motivo dell’aggressione, che potrebbe essere riconducibile nell’ambito di una separazione sofferta tra i genitori e i timori per l’inizio dell’anno scolastico. La ragazzina è stata sottoposta a visita da uno psicologo e poi affidata ai servizi sociali del Comune.