(ANSA) – ROMA, 17 SET – Il bilancio della Roma nelle ultime tre partite di campionato si riflette sull’analisi dei trader di Snai, con il Real Madrid favoritissimo a 1,35, il pari sale a 5,25, il blitz giallorosso è a 7,75. La valutazione sull’Over (almeno 3 gol complessivi nel match) è al ribasso: appena 1,30. Nella scommessa su chi passerà il turno nel Gruppo G (oltre al Real giocano Cska e Viktoria Plzen), la Roma è a 1,25. Snai vede ampiamente favorita la Juve a Valencia (1,83), il pari sale a 3,50, il successo spagnolo a 4,50. Una rete di Ronaldo vale 1,90, un’altra doppietta 4,75. L’Inter in casa è poco indietro nel pronostico rispetto al Tottenham: la vittoria dei nerazzurri è a 2,90, il pari 3,20, il successo inglese 2,55. Tutto in discesa l’esordio del Napoli, a Belgrado contro la Stella Rossa. Il successo degli azzurri, dicono le quote, è a 1,43; a 4,25 il pari, mentre ai serbi non bastano le 29 partite d’imbattibilità interna per impensierire: la loro vittoria paga otto volte la posta.