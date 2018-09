(ANSA) – LONDRA, 17 SET – Primo progetto benefico autonomo, firmato in solitaria in veste di nuovo membro della famiglia reale britannica, per Meghan Markle, divenuta duchessa di Sussex nel maggio scorso dopo aver sposato il principe Harry. Si tratta di un libro di ricette, per il quale l’ex attrice americana firma ora la prefazione, il cui ricavato andrà fra gli altri alle famiglie delle vittime e ai superstiti dello spaventoso rogo della Grenfell Tower, grattacielo popolare di Londra in cui l’anno scorso morirono almeno 72 persone. L’iniziativa è stata presentata oggi con tanto di esibizione ai fornelli, a cui Meghan ha partecipato in grembiule a strisce. L’opera – intitolata ‘Together: Our Community Cookbook’ – è frutto delle volontarie della Hubb Community Kitchen, istituzione sociale che aiuta i sopravvissuti di Grenfell. E Meghan ha detto di sentirsi personalmente “connessa” al progetto e a un luogo nel quale le donne del quartiere possono “ridere, condividere il lutto, piangere e cucinare insieme”.