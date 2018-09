(ANSA) – MILANO, 17 SET – “Icardi ancora a secco? È frutto del momento della squadra. Lasciamolo così com’è, Mauro calcisticamente è fatto bene”. Lo ha detto l’allenatore interista Luciano Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Tottenham in Champions. “La squadra non riesce a esprimersi in maniera ottimale e non riusciamo a sfruttare Icardi al meglio – ha proseguito Spalletti -. Se si riesce a mantenerlo vicino all’area di rigore, per lui è un’altra partita”. Per la sfida di domani, va verso il forfait Danilo D’Ambrosio: “Va valutato, oggi proverà a correre, ma penso abbia ancora dolore – le parole del tecnico -. Il rischio che non ci sia esiste, ma abbiamo una rosa adatta per sopperire alle difficoltà”. Chiusura dedicata a Brozovic: “L’unico difetto è che fa troppa strada. Va troppo in giro, deve rimanere di più nella zona centrale, altrimenti perde lucidità. È un giocatore forte se riesce a mantenere ordine”.