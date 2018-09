(ANSA) – BOLZANO, 17 SET – “Il sovranismo in Europa è suicidio. O stiamo assieme e abbiamo una parola nel mondo, oppure torniamo al sovranismo e non abbiamo nessuna parola”. Lo ha detto Romano Prodi, intervenendo a una conferenza a Bolzano. “Nessuno stato europeo ha la voce sufficientemente forte per essere ascoltato. Vediamo come Trump tratta la Germania e come la Cina si rafforza ovunque. L’emarginazione dell’Europa la vediamo giorno per giorno, per questo motivo dobbiamo correggerla stando però uniti”, ha ribadito l’ex premier. “Il mondo sta diventando cinese e americano, con squilibri della ricchezza senza precedenti. Solo l’Europa – conclude – in qualche modo può compensare questo fenomeno. L’Europa è pluralismo e dobbiamo fare di tutto per difenderla”, ha detto.