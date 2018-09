(ANSA) – L’AVANA, 17 SET – Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel si è detto disposto al dialogo con gli Stati Uniti, a condizione che “non venga messa in discussione la nostra sovranità”, condannando allo stesso tempo l’embargo che “da oltre 60 anni” Washington ha imposto all’isola. Conversando con la tv venezuelana ‘all news’ Telesur nella sua prima intervista concessa alla stampa internazionale da quando si è insediato alla presidenza cubana, Díaz-Canel ha anche avvertito che se il governo degli Usa “manterrà il suo aberrante atteggiamento contro Cuba, allora non ci sarà dialogo”. Questo perché “non si può aspirare ad un dialogo in cui da una parte vi sia prepotenza, volontà egemonica e pressioni”. L’embargo, ha spiegato, “è una pratica brutale” ed è “il principale ostacolo per lo sviluppo del Paese, l’elemento che maggiormente colpisce la vita quotidiana dei cubani e delle cubane. Direi – ha aggiunto – che si tratta di un fatto di lesa umanità. Perché è la condanna di un popolo a morire di fame e di necessità”.