(ANSA) – WASHINGTON, 17 SET – Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Donald Trump alla Corte Suprema, respinge come “completamente falsa” l’accusa di molestie da parte di Christine Blasey Ford e si dice “desideroso di parlare alla commissione giustizia del Senato, in qualsiasi modo la commissione ritenga appropriato, per respingere questa falsa accusa, 36 anni dopo, e difendere la mia integrita’”. Lo si legge in una nota di Kavanaugh diffusa dalla Casa Bianca.