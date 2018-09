(ANSA) – BOLOGNA, 17 SET – “Non Una Di Meno chiama a raccolta” e organizza – dopo due anni di mobilitazione delle donne in Italia, non solo nell’ambito di movimenti internazionali come il #meetoo o quello latinoamericano – un’assemblea nazionale a Bologna, in due giornate: il 6 e 7 ottobre. Il programma prevede per il sabato pomeriggio un lavoro tematico su quattro aree (Contrasto alla violenza maschile e di genere; Salute e autodeterminazione; Lavoro e welfare; Lotte migranti e antirazzismo) e per una campagna “contro la violenza sui corpi, i territori, gli animali”. Domenica, il confronto in assemblea plenaria dalle 10 alle 14. “La posta in gioco di questo scontro è altissima anche in Italia – si legge in una presentazione -. Stupri e femminicidi hanno scandito il tempo di quest’estate” anche a Brescia, Parma e Como. A Bologna si discuterà “di tutto questo: verso il prossimo 25 novembre”, contro la violenza maschile, e “verso il prossimo 8 marzo vogliamo immaginare lo sciopero senza farne un rito”. (ANSA).