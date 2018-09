(ANSA) – WASHINGTON, 17 SET – Christine Blasey Ford, la donna che accusa il giudice nominato per la Corte Suprema degli Stati Uniti Brett Kavanaugh di averla molestata nel 1982, quando erano adolescenti, sara’ sentita dalla commissione giustizia del Senato. Lo ha annunciato in un comunicato il presidente della commissione, il repubblicano Chuck Grassley, promettendo di andare a fondo sulle accuse e affermando che la donna “merita di essere ascoltata”. Ora sta lavorando per sentirla, ha aggiunto, “in un modo appropriato, gia’ collaudato e rispettoso”.