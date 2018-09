(ANSA) – VALENCIA (SPAGNA), 17 SET – Scatterà domani, nel mare di Valencia, l’ultima tappa della 52 Super Series di vela, che vedrà Azzurra, barca dello Yacht club Costa Smeralda, prendere il via dal 2/o posto della classifica generale provvisoria. Le regate si concluderanno sabato 22 settembre. Sono 11 i Tp52 allineati all’ormeggio davanti al Veles e vents, l’edificio simbolo della 32/a America’s cup del 2007, per l’atto finale della 52 Super Series 2018. Il Tp52 Azzurra ha un rapporto speciale con Valencia, la città che nel 2015 tenne a battesimo la terza barca e nella quale nel 2012 vinse la prima edizione della 52 Super Series. Per questo finale di stagione Quantum, rivale di Azzurra, ha un vantaggio praticamente incolmabile e guida la classifica a +32 punti. La lotta sarà per i restanti gradini del podio e vedrà molti pretendenti: l’obiettivo di Azzurra è quello di consolidare il secondo posto, respingendo gli attacchi di Platoon e Sled (a -5); Luna Rossa, invece, insegue a 12 punti.