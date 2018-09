CARACAS – Lo Zamora ha pareggiato 1-1 in casa del Deportivo Táchira e tiene la vetta della classifica con un punto di vantaggio sull’Estudiantes de Mérida che non é andato oltre 1-1 in casa del Trujillanos. Il Caracas continua la sua ascesa in classifica in questa nona giornata ha battuto per 1-2 il Portuguesa.

A San Cristóbal, lo Zamora é passato in vantaggio con Mayker González al 30esimo, i padroni di casa hanno trovato il pari nove minuti dopo con Johan Moreno. Con questo risultato i bianconeri sono a quota 19 punti, mentre i gialloneri si mantengo in zona octagonal con i suoi 15 punti.

Sul campo dello stadio Pueblo Nuevo la nostra collettività é stata rappresentata da Edgar Pérez Greco che ha disputato l’intera gara con la maglia del Táchira. Con la squadra di Barinas c’era il portiere Giovanni Gangi, ma é rimasto in panchina.

La seconda della classe, l’Estudiantes de Mérida vola a quota 19 punti dopo aver pareggiato 1-1 a Valera contro il Trujillanos. Per i “guerreros de la montaña” é andato in gol Gustavo Ascona mentre il pari degli accademici é arrivato grazie al rigore trasformato da Jesús Gómez.

Grazie a questo risultato la squadra merideña continua il suo periodo positivo con 4 gare consecutive senza subire ko.

Il Carabobo non sá più vincere, in questo turno di campionato é stato battuto per 3-0 dal Monagas a Maturín. I granata hanno un record negativo di 6 sconfitte consecutive.

Le reti dei guerreros de Guarapiche portano la firma di Yanoswky Reyes (35’ e 86’) e Luis Peralta (90’+2).

Al Deportivo Lara é bastato un gol di Jesús Hernández per battere l’Estudiantes de Caracas. Questa gara si é disputata sul campo del Farid Richa di Barquisimeto, la formazione rossonera ha deciso di far riposare il campo del Metropolitano e di utilizarlo solo per gare di prestigio.

A Barquisimeto, la nostra collettività é stata rappresentata da Giacomo Di Giorgi (Lara) ha giocato tutta la partita con la fascia di capitano. Mentre Ricardo Andreutti é rimasto in panchina. Con la maglia dell’Estudiantes in campo c’erano il portiere Juan Carlos Reyes Alberti, Gabriele Rosa (ammonito all’80esim0), mentre sono rimasti in panchina Alessandro Paciocco e Juan Pablo Villaroel Di Parsia.

Il Caracas continua il suo momento mágico in Primera División, 4 vittorie consecutive, in questa nona giornata ha espugnato il campo del Portuguesa battendolo per 1-2. Néstor Canelón e Robert Hernández hanno segnato i gol dei rojos del Ávila. Mentre per i padroni di casa ha lasciato il segno Andrés “Pako” Hernández.

Sul campo del José Antonio Páez, l’italianità é stata rappresentata da Daniel Saggiomo che ha giocato l’intera gara ed é stato ammonito al 39esimo. Mentre Rafael Arace Gargano é rimasto in panchina.

Hanno completato il quadro della nona giornata: Deportivo Anzoátegui-Academia Puerto Cabello 2-1, Deportivo La Guaira-Alético Venezuela 2-1, Metropolitanos-Aragua 0-2 e Zulia-Mineros 0-1.

(di Fioravante De Simone)