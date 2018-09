(ANSA) – NAPOLI, 17 SET – “Sono sempre vicino alla squadra. In passato scelsi Sarri e tutti mi contestarono, ora con Ancelotti sono più sereno. Maurizio, a differenza di Carlo, aveva sofferto molte sconfitte. In carriera ha subito diversi esoneri e questo pare averlo irrigidito nel modo di porsi con gli altri. Ancelotti l’ho scelto per la sua serenità”. Questa l’opinione di Aurelio De Laurentiis il quale ha parlato a Canale 21 nel corso della trasmissione ‘Champions 21’. “Parliamo di uno che ha vinto ovunque e che non aveva nulla da dimostrare. L’uomo perfetto per il Napoli, in grado di trasmettere alla squadra la carica, la calma e la determinazione necessarie” ha aggiunto il patron del Napoli.