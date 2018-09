CARACAS – La vinotinto dei canestri si avvicina al pass per i Mondiali di basket. Dopo aver sconfitto, nell’over time, la Republica Dominicana 79-78 sul parquet del Forum di Valencia.

Questa vittoria si aggiunge a quella conquistata venerdì contro le Isole Vergini (87-73). Dopo otto gare disputate, i creoli hanno uno score di 7 vittorie ed una sconfitta, prestazione che consente alla vinotinto di sognare con la kermesse iridata.

Nella gara contro la Republica Dominicana il migliore della nazionale venezuelana é stato José “Grillito” Vargas che ha messo a segno 21 punti. “El grillito” ha preso sei rimbalzi ed ha fornito due assist. Mentre Heissler Guillent e Néstor Colmenares hanno contribuito con 16 punti ognuno.

Per la formazione ospite hanno lasciato il segno Víctor Liz con 25 punti, Euliz Báez con 17 e Edgar Sosa con 10.

La vinotinto dei canestri tornerà in campo il prossimo 30 novembre quando sfiderà in casa il Canadà, questa gara potrebbe assegnare il biglietto per il mondiale.

L’ultima partecipazione della vinotinto dei canestri in un mondiale risale all’edizione 2006 che si é disputata in Giappone. Durante quella kermesse iridata i creoli sfidarono Nigeria (vittoria 84-77), Libano (ko 72-82), Argentina (sconfitta 54-96), Francia (ko 61-82) e Serbia (sconfitta 65-90).

FDS