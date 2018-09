TORINO. – La vittoria con il Sassuolo e la doppietta di Cristiano Ronaldo fanno ormai parte del passato: con la ripresa degli allenamenti odierna la Juventus si è rituffata nel clima Champions, con l’esordio fissato mercoledì al ‘Mestalla’ di Valencia. Allegri si gode CR7, rivitalizzato dai due gol segnati, ma rischia di perdere Dybala, bloccato da una contusione al piede rimediata contro il Sassuolo: terapie e lavoro a scarico per la ‘Joya’, che aveva ritrovato la maglia da titolare, collezionando la sua centesima presenza in bianconero, dopo le quattro panchina consecutive tra campionato e nazionale argentina. E la Joya ha ringraziato sui social i tifosi, per l’affetto: “Grazie mille a tutti! 110 volte un orgoglio per me”.

Una buona prova per i bianconeri contro gli emiliani, “80 minuti come volevamo” ha commentato Allegri su Twitter: “Dobbiamo stare attenti perché a volte la ricerca di virtuosismi e nervosismo possono rovinare l’ottimo lavoro”. Tutto ormai alle spalle, “ora prepariamo il nostro cammino in #Champions, senza assilli né ossessioni”.

Domani i bianconeri, dopo l’allenamento alla ‘Continassa’ partiranno per la Spagna, dove riprenderanno il cammino interrotto ai quarti di finale lo scorso anno a Madrid contro il Real di Ronaldo: in dubbio anche De Sciglio, che si è fermato nel riscaldamento di ieri per un affaticamento muscolare, preservato a scopo precauzionale da Allegri.

Dopo il turno di riposo di ieri, la sfida con il Valencia sarà una partita speciale per Chiellini, che raggiungerà Dino Zoff al sesto posto nella classifica delle presenze complessive in maglia Juventus con 476 ‘caps’: il capitano bianconero presenterà in conferenza stampa la sfida con gli spagnoli al fianco di Allegri.