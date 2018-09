NEW YORK. – Fondazione Italia USA ha eletto il suo presidente onorario: Mauro della Porta Raffo, uno dei più riconosciuti esperti della storia politica Statunitense, giornalista e scrittore, é autore non solo del blog elezioniusa.it, ma anche di importanti libri : “Obiettivo Casa Bianca. Come si elegge un presidente” (2002), “I signori della Casa Bianca” (2005), “Americana” (2011), “USA 1776/2016 – Dalla Dichiarazione di Indipendenza alla campagna elettorale del 2016” (2015).