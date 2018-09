(ANSA) – ROMA, 18 SET – “18/9/1938, una pagina buia per il nostro paese. Mussolini, a Trieste, annunciò l’imminente promulgazione delle leggi razziali. L’inizio di una persecuzione di tantissimi innocenti. A 80 anni dall’accaduto dobbiamo serbare memoria di questa ferita. Ricordare per non dimenticare”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su twitter nel giorno dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali.