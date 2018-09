(ANSA) – ROMA, 18 SET – Il calcio italiano nel 2017 ha prodotto un fatturato di circa 3,3 mld di euro e ha contribuito al fisco per circa 1,1 mld. Ma in Serie A i club generano nel complesso meno ricavi rispetto alle squadre degli altri campionati europei: 2,1 mld contro i 5,3 mld della Premier, solo per fare un esempio. Sono alcuni dei dati presentati dalla ricerca ‘Il calcio in Italia: fenomeno sociale e settore da valorizzare’, promossa da Deloitte e presentato alla Luiss di Roma. Nel dettaglio, il calcio italiano risulta ancora dipendente per larga parte dai diritti tv (60% contro il 34% della Bundesliga) e presenta un modello ancora poco sviluppato sul fronte dei ricavi commerciali e da matchday. Uno dei punti nevralgici per la crescita del calcio italiano restano gli stadi obsoleti (età media 68 anni contro i 37 della Bundesliga), oltre a essere sovradimensionati rispetto al reale utilizzo (56% di riempimento medio contro il 95% della Premier) e sempre meno adatti al calcio (5 impianti su 16 con pista atletica).