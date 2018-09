(ANSA) – GENOVA, 18 SET – Intesa raggiunta tra la procura di Genova e gli avvocati della Lega Nord sulle modalità di esecuzione dei sequestri dei 49milioni di euro. Saranno sequestrati centomila euro a bimestre, per un totale di 600mila euro l’anno. Quella dei 600 mila euro l’anno, rendono noto il procuratore Francesco Cozzi e l’aggiunto Francesco Pinto, è la soglia minima, ma se il partito dovesse incamerare di più, al netto delle spese della gestione ordinaria, la cifra aumenterebbe. I soldi della Lega verranno messi a disposizione su un conto dedicato, a disposizione della guardia di finanza. I soldi che la Lega mette a disposizione della procura di Genova possono arrivare o dall’affitto di via Bellerio, sede milanese del Carroccio, o da quello che il partito ottiene in altro modo scritto in bilancio certificato a partire dall’esercizio del 2019. Al momento in cassa, secondo quanto sostenuto dai legali della Lega, ci sono 130 mila euro che verranno subito acquisiti dalla guardia di finanza.(ANSA).