(ANSA) – ISTANBUL, 18 SET – La Turchia invierà nuove truppe a Idlib per garantire insieme alla Russia il rispetto della zona demilitarizzata sulla linea del fronte tra lealisti e ribelli anti-Assad nella Siria nordoccidentale, concordata ieri a Sochi tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, spiegando che nell’area rimaranno “i civili e l’opposizione moderata” mentre verranno cacciati “soltanto i gruppi radicali”, riferendosi in particolare ai qaedisti. La lista delle armi pesanti che dovranno essere rimosse dalla zona cuscinetto, ha aggiunto, comprende carri armati e lanciarazzi. “Verrà garantito un cessate il fuoco. Le autostrade M4 e M5, che sono importanti per il commercio, saranno aperte entro la fine dell’anno”, ha inoltre annunciato Cavusoglu.