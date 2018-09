(ANSA) – ROMA, 18 SET – La partenza a rilento in campionato e le tante difficoltà mostrate a livello tattico in campo non sembrano aver convinto Julen Lopetegui del fatto che la Roma sia meno forte rispetto all’anno scorso. Per il tecnico del Real Madrid, anzi, i giallorossi hanno una “rosa più completa” e possono inoltre contare sulla conferma in panchina di Di Francesco: “L’allenatore è sempre lo stesso, gli automatismi sono collaudati. L’anno scorso hanno eliminato Atletico Madrid e Barcellona, mi aspetto un avversario ancora più forte e credo sarà una partita straordinaria”. L’appuntamento per l’esordio in Europa dei campioni in carica è per domani sera al Bernabeu. “Sento un forte senso di responsabilità. Vogliamo giocare una grande partita, abbiamo molta ambizione” dice Lopetegui. Quella con la Roma sarà anche la prima del Real in Champions senza Ronaldo. “Noi ci concentriamo soltanto sui calciatori che abbiamo. Questa rosa può essere competitiva in tutte le competizioni a cui è iscritta, Champions inclusa”.