(ANSA) – WASHINGTON, 18 SET – “La Cina sta cercando di influenzare le elezioni americane con una guerra commerciale, attaccando i nostri agricoltori, i nostri allevatori e i nostri lavoratori” in vista del voto di metà mandato di novembre. Lo afferma Donald Trump in un tweet che rivolto a Pechino aggiunge: “Loro sanno che io so come fermarli”. Il tycoon minaccia quindi “una grande e immediata rappresaglia” se la Cina reagirà all’ultima ondata di dazi Usa.