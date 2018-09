(ANSA) – LONDRA, 18 SET – Duro anatema dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massima autorità ecclesiastica della Chiesa anglicana, contro l’amministrazione della diocesi di Gloucester, in Inghilterra, accusata di aver offerto impieghi con contratti (super flessibili) cosiddetti ‘a zero ore’. Uno strumento adottato negli ultimi anni dai governi conservatori nel Regno Unito – e che secondo alcuni contribuisce a drogare in certa misura i dati record sull’occupazione -, ma che Welby ha condannato senza mezzi termini. Si tratta della “reincarnazione di un vecchio male”, di una forma di sfruttamento dei lavoratori, ha tuonato, denunciando questo tipo di contratto come una spinta verso il precariato sistematico.