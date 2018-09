(ANSA) – TORINO, 18 SET – “Non mi risulta che il Cio possa accettare candidature che non abbiano l’esplicito sostegno del Governo. Ma se dovesse andare avanti una candidatura Veneto-Lombardia con il sostegno del Governo, saremmo di fronte a una manovra per tagliare fuori il Piemonte, manovra che la componente pentastellata non ha saputo fermare, neanche per difendere gli interessi di una città la cui sindaca è una esponente di primo piano del M5s”. Così il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, sulle Olimpiadi del 2026.