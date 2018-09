(ANSA) – FIRENZE, 18 SET – “Tutte le squadre, hanno qualità. Dobbiamo affrontare al massimo questa sfida, veniamo da una prestazione discreta, ma non ottima. La Samp sta bene, viene da due vittorie di fila, con otto gol fatti. Dovremo offrire una grande prestazione. Abbiamo analizzato il ko a Napoli e pensiamo alla Samp”. Lo dice l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della partita di Marassi (recupero della prima giornata non giocata per la tragedia del crollo del Ponte Morandi), sottolineando le difficoltà che la propria squadra troverà contro la Samp. “Lui è un ottimo allenatore, ma nello scorso campionato sono arrivati dietro, dobbiamo fare la stessa cosa quest’anno – ha ripreso -. Lafont? Oggi Alban ha fatto il primo allenamento ma, contro la Samp, dovrebbe giocare Dragowski. Riguardo al recupero di domani, Pioli dice che la partita non doveva essere giocata adesso. “Il calcio doveva fermarsi, in questo turno infrasettimanale. La prossima settimana rigiochiamo, sia noi che la Samp siamo penalizzati”.