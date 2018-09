(ANSA) – ROMA, 18 SET – Sono Verona e Pavia gli atenei con o i candidati più preparati tra i quasi 60mila che il 4 settembre scorso hanno affrontato i test per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. Gli idonei, vale a dire quelli che hanno totalizzato i 20 punti necessari per concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, sono stati 40.447, il 67,7% del totale. Pavia strappa il primo posto per il punteggio medio più alto (39,03) e per percentuale di idonei (78,45). Verona si aggiudica invece il punteggio in assoluto più alto (84,3). I primi 100 classificati sono concentrati in 23 atenei. Quelli che hanno avuto il maggior numero di candidati e candidate sono Catania (19), Padova (11), Pavia (11) e Bologna (8). I risultati nominali verranno resi noti il 28 settembre, la graduatoria nazionale di merito il 2 ottobre.