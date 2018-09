(ANSA) – NEW YORK, 18 SET – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, “plaude” all’accordo raggiunto dal presidente turco Erdogan dal collega russo Putin per creare una zona cuscinetto a Idlib, in Siria, “che dovrebbe evitare un’ operazione militare su vasta scala e fornire un sollievo per milioni di civili”. In una nota del portavoce, Guterres “invita tutte le parti in Siria a cooperare per l’attuazione dell’accordo e a garantire un accesso umanitario sicuro e senza impedimenti”. Inoltre, sottolinea “la necessità di un’azione rapida per affrontare le cause profonde del conflitto e arrivare finalmente ad una soluzione politica duratura”.