(ANSA) – BRUXELLES, 18 SET – Le “eccellenti” relazioni bilaterali fra l’Ue e la Colombia, la necessità di rafforzare ulteriormente i legami, anche nel quadro dell’Alleanza del Pacifico, ma anche la situazione in Venezuela. Sono stati alcuni dei temi discussi oggi nell’incontro a Bruxelles tra l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ed il neo ministro degli Esteri della Colombia, Carlos Holmes Trujillo. I due hanno sottolineato l’importanza di attuare l’accordo di pace con l’Alto rappresentante che ha ribadito l’impegno dell’Ue a sostenere la Colombia nel suo cammino verso una pace sostenibile, a beneficio del popolo colombiano. Al centro del colloquio anche le difficili condizioni in cui vivono molti venezuelani, sia nel loro Paese che all’estero, e i risvolti che la crisi venezuelana sta comportando per i Paesi della regione. Mogherini ha confermato l’intenzione di lavorare in stretto contatto con Trujillo ed il nuovo governo di Bogotà per approfondire ulteriormente il partenariato UE-colombiano di vecchia data.