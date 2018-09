(ANSA) – ROMA, 18 SET – Con un secondo e un terzo posto, Azzurra guida la classifica provvisoria nell’evento finale della 52 Super Series di vela, a pari punti con Platoon, vincitore della prima prova. Il primo giorno di regata della 52 Super Series Valencia Sailing week è iniziato con la flotta ferma in banchina nell’attesa che la brezza termica si formasse. Alle 15,15 il Comitato di regata ha dato il via alla prima delle due prove con vento leggero, circa 7-8 nodi da est sudest con tendenza a ruotare verso est e saliti a 10 nel corso della regata. Azzurra è partita lanciata e perfettamente ontime al pin, conducendo per tutta la prima bolina. Nell’approccio alla boa, a causa di uno scarso di vento che l’ha fatta scivolare leggermente sotto la lay-line, è stata però rollata da Platoon che da sopravento ha potuto poggiarle sopra. Il team tedesco ha poi controllato, andando a vincere la prova, mentre Azzurra ha chiuso al secondo posto davanti a Phoenix. Nella seconda regata Azzurra ha chiuso al terzo posto.