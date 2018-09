(ANSA) – BRUXELLES, 18 SET – “Il vertice Ue di ottobre sarà il momento della verità, vedremo se un accordo sarà a nostra portata di mano come spero”. Così il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier al termine del Consiglio affari generali a 27 dedicato all’art.50. “Per noi il Consiglio europeo di ottobre sarà il momento chiave”, ha detto, “farò il punto della situazione al vertice a Salisburgo”, in ogni caso “bisogna che prima di quello di ottobre siano risolte le questioni chiave ancora aperte, in particolare quella del confine irlandese”.