BERLINO. – Suona al ritmo di ‘Pop’ e ‘Rock’ la rivoluzione del trasporto ferroviario regionale avviata dalle Ferrovie dello Stato. Questo è il nome dei nuovi treni che a partire da maggio 2019 arriveranno sui binari per i circa 5 milioni di pendolari italiani: in totale 600 convogli entro il 2023 per un investimento complessivo di circa 6 miliardi. I nuovi treni sono stati svelati in anteprima mondiale a InnoTrans 2018, la Fiera internazionale dedicata al trasporto ferroviario, alla presenza del ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli.

I primi 9 treni entreranno in esercizio da maggio e le Fs hanno chiesto alle aziende di attivare una seconda linea di produzione per arrivare fino a 14 nuovi treni al mese. I 600 nuovi treni garantiranno entro cinque anni il rinnovo dell’80% dell’intera flotta di treni regionali delle Fs.

ROCK. E’ il nuovo treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto progettato e costruito da Hitachi Rail Italy. Un treno per i pendolari a 4, 5 o 6 carrozze con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/secondo quadrato e ospitare circa 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga.

POP. E’ il nuovo treno a mono piano e media capacità di trasporto, a 3 o 4 carrozze, con 4 motori di trazione realizzato da Alstom. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h, avrà un’accelerazione maggiore di 1 m/secondo quadrato e trasporterà circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 carrozze, e circa 400, con 200 sedute, in quella a 3 carrozze.

MATERIALE RICICLABILE E WI-FI. I nuovi treni regionali Rock e Pop sono riciclabili per il 95% con una riduzione del 30% dei consumi energetici. Insieme a una sempre maggiore affidabilità (telediagnostica di serie) ed elevati standard di security (telecamere e monitor di bordo con riprese live), sono disponibili diverse configurazioni esterne e interne realizzate per rispondere alle esigenze individuate dal committente Regione. Infine, Rock e Pop, predisposti per il Wi-Fi, sono dotati di sistemi integrati per il conteggio dei viaggiatori e un impianto di climatizzazione a elevata silenziosità, in grado di regolare la temperatura del convoglio in base al numero di passeggeri a bordo.