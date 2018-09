CARACAS – Il prossimo 7 ottobre l’asfalto capitolino sarà preso d’assalto dai 15 mila corridori che parteciperanno alla XVII edizione della Gatorade Caracas Rock, la gara podistica che da diversi anni é diventata un’appuntamento fisso dei runners.

La manifestazione sportiva di quest’anno coinciderà con i festeggiamenti del 77º anniversario di Empresas Polar.

La Caracas Rock ha l’omologazione della Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera (IAAF), Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) e dalla Federación Venezolana de Atlétismo.

“Per Empresas Polar e Pepsi-Cola Venezuela é un onore poter organizzare anno dopo anno un evento come questo che si é guadagnato un posto tra i più importanti dell’America Latina. Nella nostra ditta sempre cerchiamo d’incentivare la pratica di questo sport. La Caracas Rock è un evento di caratura internazionale ed i tempi qui stabiliti sono mondialmente riconosciuti” ha dichiarato Marlon Monsalve, direttore marketing sportivo di Pepsi-Cola Venezuela, durante la conferenza stampa.

Ogni partecipante avrà un chip fornito da Chrono Track System per avere un controllo dei tempi durante il percoso. Questa ditta é nota per avere i contatori delle maratone di: New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Miami e Parigi.

Come di consueto la partenza della Gatorade Caracas Rock è fissata per le 7 del mattino nelle vicinanze del centro commerciale Paseo Las Mercedes. La marea umana attraverserà la Prados del Este arrivando fino ai campi da tennis dell’Accademia de los Hermanos Coronado, per poi ritornare passando per l’Eurobuilding. Una volta giunti al noto albergo della capitale percorreranno tutta l’avenida Rio de Janeiro e giungeranno alla meta che è fissata nella Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes (ormai da tempo punto d’arrivo delle varie corse capitoline).

I punti di idratazione saranno posti ogni chilometro, nei km 2, 5, 6, 7 e 9 i runners troveranno acqua mentre nel 4 e nell’8 ci sarà il Gatorade.

Durante la conferenza stampa, Monsalve ha annunciato che per l’edizione di quest’anno ci sarà una nuova categoria, quella destinata ai runners con un’età compresa tra i 70 e gli 85 anni. “Questa categoría é stata aperta su richiesta di diverse persone che mi hanno contattato. Abbiamo deciso di premiarli dal primo al quinto posto”.

Gli organizzatori hanno anche annunciato che i crono dei partecipanti saranno inviati sul proprio telefonino, ma i runnurs riceveranno anche la foto del momento in cui attraverseranno le mete volanti.

(di Fioravante De Simone)