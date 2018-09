(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Nessuna imboscata. Per quanto riguarda lo Stato e il governo abbiamo fatto le cose in modo coscienzioso, serio e su un principio di lealtà, quindi non abbiamo rimpianti nel senso che abbiamo fatto tutto il massimo possibile”. Lo ha detto il sottosegretario, Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla questione delle candidature italiane per le Olimpiadi invernali 2026. “Non c’è stata nessuna imboscata – ha detto Giorgetti al margine del convegno ‘Emergenza cancro’ – la questione non poteva essere più trasparente e pubblica di così ed ho parlato davnati al Parlamento”.