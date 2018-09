(ANSA) – ROMA, 19 SET – “Un ministro dell’economia ha il compito di tenere in ordine i conti dello Stato, non quello di trovare dal nulla 10-20 miliardi per mantenere scellerate promesse elettorali. Le pressioni di #DiMaio a #Tria sono inaccettabili per metodo e contenuti”. Lo scrive su twitter il deputato e portavoce di Forza Italia di Camera e Senato, Giorgio Mulè.