(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 19 SET – Un guasto agli impianti di Porto D’Ascoli a San Benedetto del Tronto ha causato un forte rallentamento della circolazione ferroviaria dopo le 5:30 di stamattina sulla linea Ancona-Pescara, con ritardi fino a 80 minuti per i convogli in viaggio. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus e i tecnici di Rete ferroviaria italiana si sono messi al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Il servizio è stato riprogrammato con cancellazione, limitazioni e ritardi fino a cento minuti. Dopo le 7:30 il traffico è migliorato ma registra ancora ritardi medi di 30 minuti con punte di 100 per tre convogli: un regionale è stato cancellato e sette limitati nel percorso. Sui treni a lunga percorrenza, dove sono previsti servizi di ristorazione a bordo, Trenitalia ha fornito assistenza a tutti i viaggiatori distribuendo generi di conforto alle persone presenti sul convoglio.