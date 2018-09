(ANSA) – ROMA, 19 SET – L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths, ha dichiarato che l’incontro che ha avuto ieri a Sanaa con rappresentanti delle milizie Houthi è stato “costruttivo”. Lo riporta Al Arabiya. Griffiths, via Twitter, ha aggiunto che sono stati fatti dei passi avanti rispetto alla possibilità di “riprendere le trattative e misure per ristabilire la fiducia”. Tra gli argomenti discussi vi sono stati anche il rilascio di prigionieri, la riapertura dell’aeroporto a Sanaa e la situazione economica del Paese.