(ANSA) – LONDRA, 19 SET – La tempesta Alì, abbattutasi in queste ore con bufere di vento in Irlanda e sulle coste ovest e a nord del Regno Unito, ha già fatto la prima vittima. Si tratta di una donna, come riferisce la Bbc, il cui caravan è precipitato stamattina in un burrone a causa delle raffiche a Claddaghduff, nella contea irlandese di Galway. Il Met, l’ufficio meteorologico nazionale britannico, ha intanto diffuso una allerta di colore arancione – la seconda più grave sulla scale dei pericoli – in vigore fino alle 17 di oggi pomeriggio in Irlanda del Nord, nonché in parte della Scozia e dell’Inghilterra settentrionale.