(ANSA) – BARI, 19 SET – La società Football Club Bari 1908 Spa in liquidazione e il suo legale rappresentante Cosmo Giancaspro hanno depositato ricorso al Tar Puglia contro il Comune di Bari e nei confronti della Società Sportiva Calcio Bari SSC Arl di Luigi De Laurentis (quale controinteressato) per l’annullamento, previa sospensione, dell’avviso pubblico e di tutti gli atti della procedura di assegnazione del titolo sportivo, della revoca della concessione dello Stadio San Nicola e della successiva delibera di concessione temporanea dello Stadio e della nota con cui il sindaco, Antonio Decaro, ha chiesto alla FIGC l’attribuzione del titolo sportivo alla Città di Bari per la partecipazione al campionato Lega Nazionale Dilettanti. Chiedono quindi “l’annullamento della convenzione stipulata tra il Comune e la Bari SSD” e la “condanna al risarcimento danni subiti dal FC Bari a causa di quei provvedimenti impugnati e del comportamento doloso e colposo del Comune”.