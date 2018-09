(ANSA) – ROMA, 19 SET – La Camera ha dato il via libera all’unanimità alla procedura d’urgenza per l’esame della proposta di legge di Forza Italia, sulla videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili. L’obiettivo è prevenire abusi e maltrattamenti nei confronti dei più deboli e facilitare il lavoro delle forze dell’ordine. “Bene l’ok dell’aula – ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio – adesso ci auguriamo possa diventare al più presto legge dalla parte dei bambini e dei più deboli”.